Собственников БЦ Фрегат во Владивостоке обязали устранить нарушения пожарной безопасности

Суд обязал собственников бизнес-центра «Фрегат» во Владивостоке устранить нарушения пожарной безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении.
Ранее, весной 2025 года, в ходе проверки специалистами МЧС в здании на улице Светланской было выявлено более 20 грубых нарушений: самовольная перепланировка, ограничившая доступ к пожарным кранам и огнетушителям, отсутствие нормативного эвакуационного выхода и эксплуатация здания с отклонениями от утверждённой проектной документации. Эти нарушения создавали угрозу жизни и здоровью посетителей.
Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль в надзорном ведомстве.
