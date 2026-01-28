Собственников БЦ Фрегат во Владивостоке обязали устранить нарушения пожарной безопасности

Ранее, весной 2025 года, в ходе проверки специалистами МЧС в здании на улице Светланской было выявлено более 20 грубых нарушений: самовольная перепланировка, ограничившая доступ к пожарным кранам и огнетушителям, отсутствие нормативного эвакуационного выхода и эксплуатация здания с отклонениями от утверждённой проектной документации. Эти нарушения создавали угрозу жизни и здоровью посетителей.