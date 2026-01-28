Ричмонд
Собственников БЦ Фрегат во Владивостоке обязали устранить нарушения пожарной безопасности

Весной в здании на улице Светланской выявили более 20 грубых нарушений.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд обязал собственников бизнес-центра «Фрегат» во Владивостоке устранить нарушения пожарной безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее, весной 2025 года, в ходе проверки специалистами МЧС в здании на улице Светланской было выявлено более 20 грубых нарушений: самовольная перепланировка, ограничившая доступ к пожарным кранам и огнетушителям, отсутствие нормативного эвакуационного выхода и эксплуатация здания с отклонениями от утверждённой проектной документации. Эти нарушения создавали угрозу жизни и здоровью посетителей.

Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль в надзорном ведомстве.

Напомним, деятельность незаконной гостиницы, которая несколько лет работала в жилом доме на улице Пихтовой, навсегда запретил Первомайский районный суд г. Владивостока, удовлетворив иск прокурора Первомайского района.