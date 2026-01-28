В Кургане ликвидировали госпредприятие, созданное при экс-губернаторе Богомолове

Власти ликвидировали курганское предприятие по переработке отходов.
В Кургане ликвидировали ГУП «Вторпереработка», принадлежащее правительству региона. Компания была создана более 21 года назад еще при бывшем губернаторе Олеге Богомолове. Об этом сообщается на Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.
«ГУП “Вторпереработка” прекратило деятельность с 23 января 2026 года. Председателем ликвидационной комиссии выступал директор областного департамента природных ресурсов Валерий Земляных», — говорится на федеральном ресурсе.
Предприятие «Вторпереработка» было создано в декабре 2005 года на базе ГУП «Лен Зауралья» в целях переработки образующихся на нем отходов. Компания специализировалась на утилизации вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье, включая переработку пластика (например, ПЭТ-бутылок в хлопья для дальнейшего использования).
ГУП неоднократно сталкивалось с долгами, арестами счетов и убытками. С 2016 года кредиторы подавали иски. В 2020 году простаивала новая линия переработки ПЭТ-бутылок стоимостью 32 млн рублей из-за финансовых трудностей и отсутствия сырья. Она была куплена по нацпроекту «Экология» для реализации мусорной реформы.
В том же году один из инвесторов хотел взять линию в аренду, но курганские власти отказали бизнесмену. Свое решение объясняли тем, что платежеспособность предпринимателя якобы находится под вопросом. В итоге цех закрылся, а современное производство по переработке мусора оказалось никому ненужным. При этом мощность оборудования позволяла перерабатывать пластиковые отходы со всего УрФО.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидировали компанию властей, отвечающую за качество дорожных работ. Акционерное общество «ЦТК и К» существовало с 2014 года. Также сообщалось о закрытии структуры правительства, ответственной за охрану памятников. Организация действовала с 2000 года.