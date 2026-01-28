В Кургане ликвидировали госпредприятие, созданное при экс-губернаторе Богомолове

В том же году один из инвесторов хотел взять линию в аренду, но курганские власти отказали бизнесмену. Свое решение объясняли тем, что платежеспособность предпринимателя якобы находится под вопросом. В итоге цех закрылся, а современное производство по переработке мусора оказалось никому ненужным. При этом мощность оборудования позволяла перерабатывать пластиковые отходы со всего УрФО.