Названа сумма убытков Евросоюза из-за отказа от нефти из России

Согласно подсчётам РИА Новости на основе данных Евростата, если в 2021 году Россия была крупнейшим поставщиком, обеспечивая четверть всего нефтяного импорта ЕС, то к 2025 году её доля сократилась до 2%. Это резкое снижение привело к росту цен: средняя стоимость импортируемого барреля нефти в январе-ноябре 2025 года составила 65 евро против 57 евро в 2021 году, что означает переплату в 8 евро за баррель.