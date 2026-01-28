В Екатеринбурге на год отложили производство микрочипов

Производство микрочипов в Екатеринбурге отложили на год. Планировалось, что строительство Уральской Фабрики микрочипов «Карат» завершится до конца 2026 года, однако сроки сдвинули на 2027 год. Об этом «66.ru» сообщил глава корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.
— Причина задержки в том, что индустриальный партнер проекта — Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» — еще не готов к реализации проекта, — отметил Андрей Мисюра.
На производстве будут выпускать микросхемы для оборонной и гражданской электроники. Планируется, что мощность завода составит до 2 тысяч пластин в год. В здании помимо производства поместят инженерный центр, который будет работать в связке с УрФУ.
Инвестиции в проект оцениваются в 13 миллиардов рублей. Будет создано около 80 новых рабочих мест.