Алименты для пособий в РФ начнут считать от средней зарплаты по региону

С 1 марта 2026 года в России меняются правила учета алиментов при назначении единого пособия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игоря Балынина.
Речь идет не об изменении порядка расчета алиментов, а о механизме их учета при оценке нуждаемости семьи. Если родители разведены и отсутствует судебное решение или приказ о взыскании алиментов, такие выплаты будут засчитываться в доход семьи в расчетной доле от установленной базы.
До марта в качестве базы используется минимальный размер оплаты труда, который составляет 27 093 рубля. От этой суммы учитывается четверть — на одного ребенка, треть — на двух детей и половина — на трех и более.
С 1 марта текущего года ориентир меняется. Алименты будут учитываться в доле от среднемесячной заработной платы по региону за предыдущий год. При расчетах применят официальные данные Росстата.
Эксперт подчеркнул, что при наличии судебного решения о взыскании алиментов порядок учета остается прежним. В этом случае в доход семьи включаются фактически перечисляемые суммы.
