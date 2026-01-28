Алименты для пособий в РФ начнут считать от средней зарплаты по региону

Речь идет не об изменении порядка расчета алиментов, а о механизме их учета при оценке нуждаемости семьи. Если родители разведены и отсутствует судебное решение или приказ о взыскании алиментов, такие выплаты будут засчитываться в доход семьи в расчетной доле от установленной базы.