«Росатом» предложил создать в Узбекистане «атомный кластер»

«Росатом» предложил Узбекистану создать атомный кластер на территории будущей АЭС в Джизаке, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев во время визита в Ташкент.

Источник: Курсив

Проект охватит не только атомную энергетику, но и медицину, а также радиационные технологии для агропромышленности и медицины. В его создании примет участие Курчатовский институт.

Лихачев отметил, что проект по строительству АЭС в РУз движется высокими темпами. В «Росатоме» рассчитывают начать строительные работы уже весной этого года.

Напомним, Лихачев в ходе визита в Ташкент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На встрече обсудили вопросы по строительству электростанции и развитие сотрудничества в области атомной энергетики.

«Особое внимание также уделено развитию сотрудничества в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовке квалифицированных кадров в отрасли, развитию науки и реализации социальных проектов», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что «Узатом» опроверг сообщения о переносе строительства АЭС на конец 2026 года.

