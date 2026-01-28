Ричмонд
Суд Владивостока будет рассматривать дело сына «крабового короля»

ВЛАДИВОСТОК, 28 января, ФедералПресс. Уголовное дело директора «Курильского универсального комплекса» Александра Кана направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока. Это сын заочно приговоренного к 24 годам колонии.

Источник: Freepik

«Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении Александра Кана. Оно зарегистрировано, но дата судебного заседания еще не назначена», — сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Приморья Елена Оленева, пишет ТАСС.

Александр Кан — сын предпринимателя Олега Кана, прозванного «крабовым королем». В декабре прошлого года этот же суд вынес отцу обвинительный приговор за контрабанду живого краба на 2,6 миллиарда рублей и налоговые преступления. Бизнесмен получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно суд взыскал с него в пользу государства свыше 4,2 миллиарда рублей — сумму, равную прибыли от незаконной реализации морепродуктов. Однако защита Кана утверждает в суде, что «крабовый король» скончался несколько лет назад, однако российские суды не поверили в предоставленные доказательства.

Представитель суда уточнила, что 30 января состоится заседание по ходатайству Генпрокуратуры о продлении ареста на имущество Александра Кана.

По материалам следствия, Олег Кан в период с 2014 по 2019 год возглавлял устойчивую преступную группировку, занимавшуюся нелегальными поставками краба в страны АТР — Японию, Южную Корею и КНР. Следователи полагают, что его сын занимал ключевую позицию в преступной схеме: готовил подставные внешнеэкономические договоры с заведомо заниженной ценой товара, координировал вылов краба и его нелегальную продажу за рубеж.