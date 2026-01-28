Суд Владивостока будет рассматривать дело сына «крабового короля»

Александр Кан — сын предпринимателя Олега Кана, прозванного «крабовым королем». В декабре прошлого года этот же суд вынес отцу обвинительный приговор за контрабанду живого краба на 2,6 миллиарда рублей и налоговые преступления. Бизнесмен получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно суд взыскал с него в пользу государства свыше 4,2 миллиарда рублей — сумму, равную прибыли от незаконной реализации морепродуктов. Однако защита Кана утверждает в суде, что «крабовый король» скончался несколько лет назад, однако российские суды не поверили в предоставленные доказательства.