Суд Владивостока будет рассматривать дело сына «крабового короля»

«Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении Александра Кана. Оно зарегистрировано, но дата судебного заседания еще не назначена», — сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Приморья Елена Оленева, пишет ТАСС.
Александр Кан — сын предпринимателя Олега Кана, прозванного «крабовым королем». В декабре прошлого года этот же суд вынес отцу обвинительный приговор за контрабанду живого краба на 2,6 миллиарда рублей и налоговые преступления. Бизнесмен получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно суд взыскал с него в пользу государства свыше 4,2 миллиарда рублей — сумму, равную прибыли от незаконной реализации морепродуктов. Однако защита Кана утверждает в суде, что «крабовый король» скончался несколько лет назад, однако российские суды не поверили в предоставленные доказательства.
Представитель суда уточнила, что 30 января состоится заседание по ходатайству Генпрокуратуры о продлении ареста на имущество Александра Кана.
По материалам следствия, Олег Кан в период с 2014 по 2019 год возглавлял устойчивую преступную группировку, занимавшуюся нелегальными поставками краба в страны АТР — Японию, Южную Корею и КНР. Следователи полагают, что его сын занимал ключевую позицию в преступной схеме: готовил подставные внешнеэкономические договоры с заведомо заниженной ценой товара, координировал вылов краба и его нелегальную продажу за рубеж.