Виктор Цишковский посетил братские промплощадки

Цишковский отметил, что развитие индустриальных парков — одно из стратегических направлений работы. О необходимости их создания говорил Президент РФ Владимир Путин, поручив к 2030 году создать не менее 100 площадок. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также работает в этом направлении. Сегодня регионы конкурируют за инвесторов, и побеждает тот, кто предлагает готовые решения, такие как инфраструктура, энергомощности и логистические преимущества. Братск в этом смысле обладает хорошими возможностями.