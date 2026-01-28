Виктор Цишковский посетил братские промплощадки

В фокусе внимания — привлечение новых резидентов. В Приангарье создано три объекта для промышленной инфраструктуры, включенных в реестр Минпромторга России: «Усольепромтех», «Братский индустриальный парк» и «Братский технопарк». Все они расположены на севере региона. Братские площадки посетил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.
Цишковский отметил, что развитие индустриальных парков — одно из стратегических направлений работы. О необходимости их создания говорил Президент РФ Владимир Путин, поручив к 2030 году создать не менее 100 площадок. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также работает в этом направлении. Сегодня регионы конкурируют за инвесторов, и побеждает тот, кто предлагает готовые решения, такие как инфраструктура, энергомощности и логистические преимущества. Братск в этом смысле обладает хорошими возможностями.
Братский индустриальный парк, основанный в 2015 году на территории бывшего Центрального ремонтно-механического завода, предлагает площадь в 21 гектар с производственными цехами и открытыми бетонными и складскими площадками. Парк имеет собственные железнодорожные пути с возможностью обработки до 25 вагонов в сутки. Для резидентов доступно бесплатное подключение к электроснабжению и полный комплекс коммуникаций. На данный момент на базе парка работают два резидента, планирующие производить металлические конструкции и обрабатывать древесину.
Братский промышленный технопарк ориентирован на современные производства и инновации. Его территория составляет 50 гектаров и включает производственные и административные помещения. Парк обеспечен электроэнергией, газоснабжением и имеет выгодную логистику благодаря близости к федеральной трассе, железнодорожным путям и аэропорту. Инфраструктура включает водоснабжение, высокоскоростной интернет, систему охраны и видеонаблюдения. В технопарке зарегистрированы три резидента, занимающиеся выпуском нержавеющего металлопроката, переработкой лома черных металлов и производством эластомерного модификатора.
Обе площадки включены в специальные реестры Министерства промышленности и торговли РФ, что позволяет резидентам получать дополнительные федеральные преференции, включая налоговые льготы. На региональном уровне резиденты пользуются пониженной ставкой по упрощенной системе налогообложения и освобождены от налога на имущество.
В ходе визита министр также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию ООО «Транснефть — Восток», и вручил приветственный адрес генеральному директору компании Денису Чеплянскому. Благодарности Губернатора Иркутской области были вручены трем сотрудникам компании за их вклад в развитие региона.