Эн+ доставил на Братскую ГЭС новое рабочее колесо

IrkutskMedia, 28 января. Российский энергохолдинг «Эн+» доставил на Братскую ГЭС последнее, 18-е, новое рабочее колесо для гидроагрегата. Оборудование весом 73 тонны было перевезено на самолёте Ан-124 «Руслан». Гидротурбина, разработанная и произведенная в России, устанавливается в рамках программы модернизации «Новая энергия». Её реализация запланирована до конца 2026 года и позволит повысить коэффициент полезного действия станции на 5% без увеличения водопотребления.