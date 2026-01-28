Ричмонд
Эн+ доставил на Братскую ГЭС новое рабочее колесо

Энергохолдинг завершает замену всех рабочих колес Братской ГЭС.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 января. Российский энергохолдинг «Эн+» доставил на Братскую ГЭС последнее, 18-е, новое рабочее колесо для гидроагрегата. Оборудование весом 73 тонны было перевезено на самолёте Ан-124 «Руслан». Гидротурбина, разработанная и произведенная в России, устанавливается в рамках программы модернизации «Новая энергия». Её реализация запланирована до конца 2026 года и позволит повысить коэффициент полезного действия станции на 5% без увеличения водопотребления.

«Мы завершаем масштабное техническое перевооружение: теперь на всех 18 агрегатах стоят современные лопастные системы. Фактически, станция будет пересобрана заново. КПД вырастет на 5%. Это позволяет максимально бережно использовать ресурс Ангары и получать дополнительную выработку электроэнергии при тех же объемах воды, что и раньше», — отметил директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.

Финал модернизации совпадает с юбилеем ГЭС — в этом году Братской ГЭС исполняется 65 лет. Запущенная по инициативе основателя холдинга Олега Дерипаски программа «Новая энергия» охватывает четыре крупнейшие ГЭС Эн+ — Красноярскую, Братскую, Иркутскую и Усть-Илимскую. Общие объем инвестиций превысил 21 млрд рублей.

