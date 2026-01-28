Почти миллиард рублей направят на школу на Патрокле

В образовании расходы увеличены почти на 984 млн рублей. Средства направят на строительство школы на 1275 мест в жилом районе Патрокл во Владивостоке (938 млн), школы в поселке Светлая и детского сада в Большом Камне, а также на реализацию инфраструктурных проектов за счет специальных казначейских кредитов. При этом оптимизированы затраты на отдельные проекты реконструкции.