Почти миллиард рублей направят на школу на Патрокле

Корректировка предусматривает увеличение расходов в 2026 году на 2,03 млрд рублей, до 293,1 млрд рублей. Дефицит бюджета вырос до 37,26 млрд рублей. Его покроют за счет целевых остатков и привлеченных средств, в том числе Фонда развития территорий и казначейских кредитов.
Почти 781 млн рублей направлено в сферу здравоохранения. Финансирование пойдет на строительство и модернизацию поликлиник во Владивостоке, Находке, Лазовском, Красноармейском и Яковлевском округах, а также на объекты инфекционной медицины и госпиталь для ветеранов войн. Часть средств перераспределена с переносом сроков строительства поликлиники в Михайловке на 2027 год.
В образовании расходы увеличены почти на 984 млн рублей. Средства направят на строительство школы на 1275 мест в жилом районе Патрокл во Владивостоке (938 млн), школы в поселке Светлая и детского сада в Большом Камне, а также на реализацию инфраструктурных проектов за счет специальных казначейских кредитов. При этом оптимизированы затраты на отдельные проекты реконструкции.
Значительное увеличение финансирования предусмотрено по программе жилищно-коммунального хозяйства, более 1,47 млрд рублей. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, модернизацию коммунальных сетей, благоустройство, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку муниципалитетов и компенсацию затрат краевых предприятий ЖКХ.
В сфере транспорта и дорожного хозяйства часть расходов перераспределена. Снижено финансирование отдельных проектов, но увеличены средства на ремонт и содержание региональных и местных дорог, мостов, а также на обновление пассажирского транспорта и дорожной техники.
Дополнительные средства также направлены на развитие культуры, спорта, городской среды, обеспечение высокоскоростного интернета в образовательных учреждениях и мероприятия по безопасности дорожного движения.