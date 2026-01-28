Ричмонд
Почти миллиард рублей направят на школу на Патрокле

В среду, 28 января, Законодательное собрание Приморского края приняло изменения в краевой бюджет на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Корректировка предусматривает увеличение расходов в 2026 году на 2,03 млрд рублей, до 293,1 млрд рублей. Дефицит бюджета вырос до 37,26 млрд рублей. Его покроют за счет целевых остатков и привлеченных средств, в том числе Фонда развития территорий и казначейских кредитов.

Почти 781 млн рублей направлено в сферу здравоохранения. Финансирование пойдет на строительство и модернизацию поликлиник во Владивостоке, Находке, Лазовском, Красноармейском и Яковлевском округах, а также на объекты инфекционной медицины и госпиталь для ветеранов войн. Часть средств перераспределена с переносом сроков строительства поликлиники в Михайловке на 2027 год.

В образовании расходы увеличены почти на 984 млн рублей. Средства направят на строительство школы на 1275 мест в жилом районе Патрокл во Владивостоке (938 млн), школы в поселке Светлая и детского сада в Большом Камне, а также на реализацию инфраструктурных проектов за счет специальных казначейских кредитов. При этом оптимизированы затраты на отдельные проекты реконструкции.

Значительное увеличение финансирования предусмотрено по программе жилищно-коммунального хозяйства, более 1,47 млрд рублей. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, модернизацию коммунальных сетей, благоустройство, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку муниципалитетов и компенсацию затрат краевых предприятий ЖКХ.

В сфере транспорта и дорожного хозяйства часть расходов перераспределена. Снижено финансирование отдельных проектов, но увеличены средства на ремонт и содержание региональных и местных дорог, мостов, а также на обновление пассажирского транспорта и дорожной техники.

Дополнительные средства также направлены на развитие культуры, спорта, городской среды, обеспечение высокоскоростного интернета в образовательных учреждениях и мероприятия по безопасности дорожного движения.

