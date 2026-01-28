В Ачинске магазин кормил местных жителей просроченным шоколадом

В Ачинске магазин «Славянка» (2-й микрорайон города) кормил местных жителей шоколадными батончиками с истекшим в 2025 году сроком годности. Торговую точку проверили специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Оказалось, что вместо снятия с реализации просроченной продукции продавец просто снизил на нее цену с 58 до 30 рублей. Всего в магазине нашли 35 батончиков — их уже сняли с продажи.
Ведомство объявило бизнесмену предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
