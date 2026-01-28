Ричмонд
В Ачинске магазин кормил местных жителей просроченным шоколадом

В ачинском магазине продавались просроченные шоколадные батончики.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске магазин «Славянка» (2-й микрорайон города) кормил местных жителей шоколадными батончиками с истекшим в 2025 году сроком годности. Торговую точку проверили специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Оказалось, что вместо снятия с реализации просроченной продукции продавец просто снизил на нее цену с 58 до 30 рублей. Всего в магазине нашли 35 батончиков — их уже сняли с продажи.

Ведомство объявило бизнесмену предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Ранее мы писали, что в Красноярске завели уголовное дело после многочисленных жалоб жителей новостройки на 1-й Хабаровской.