Один день за свой счет или в счет отпуска: как правильно взять отгул на работе

Основной ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на части. Хотя бы одна из них должна быть не меньше 14 дней, а остальное время сотрудник может дробить по договоренности с руководством. Таким образом, взять один день в счет отпуска — это реально, если работодатель не против.