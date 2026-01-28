Один день за свой счет или в счет отпуска: как правильно взять отгул на работе

В России сотрудник имеет право оформить отпуск продолжительностью всего один календарный день, однако для этого необходимо выполнить несколько условий, рассказал замдиректора по работе с государственными органами «Авито» Павел Тихонов.
Основной ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на части. Хотя бы одна из них должна быть не меньше 14 дней, а остальное время сотрудник может дробить по договоренности с руководством. Таким образом, взять один день в счет отпуска — это реально, если работодатель не против.
Для начала ориентироваться нужно на график отпусков. Если однодневный отдых в него не заложен, то потребуется оформить дополнительное соглашение. Для этого сотрудник пишет заявление, а работодатель издает приказ о переносе или дроблении отпуска.
Отпуск считают в календарных днях. Один день отпуска — это именно календарный, а не рабочий день. При этом праздники, такие как 8 марта, в продолжительность отпуска не включаются и не оплачиваются.
«Это означает, что оформить отпуск, например, непосредственно на 8 марта невозможно — такой день не считается отпускным. В то же время, если сотрудник берет один день отпуска на 7 или 9 марта, отпуск оформляется в обычном порядке и его продолжительность не “сдвигается”, — пояснил Павел Тихонов.
Если договориться об оплачиваемом отпуске не вышло, есть альтернатива — отпуск без сохранения зарплаты. Его также предоставляют по соглашению сторон. Однако в некоторых случаях работодатель обязан его дать: до пяти дней — в случае регистрации брака, рождения ребенка или смерти близкого родственника.
Отдельные категории работников имеют право на более длительные неоплачиваемые отпуска. Например, работающие пенсионеры по старости могут взять до 14 календарных дней в году, а сотрудники с инвалидностью I, II или III группы — до 60 дней, резюмировал эксперт в беседе с RT.
Ольга Толмачева.