Свердловский мэр сообщил, когда замерзающий город получит тепло

Напомним, что январь оказался крайне непростым месяцем для коммунальных систем Кушвы. Всего с начала года произошло уже несколько серьезных аварий. Как сообщало региональное МЧС, 11 января из-за поломки на котельной «Рудничная» без тепла остались более 10 тысяч человек. А 23 января, когда столбики термометров опустились до −32°C, последовательная остановка котельных «Блочная» и «Квартальная» привела к отключению отопления в 20 многоквартирных домах и 11 частных домовладениях. Позднее работу этих двух объектов удалось восстановить, но общая ситуация оставалась напряженной.