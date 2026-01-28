Свердловский мэр сообщил, когда замерзающий город получит тепло

В городе Кушва в круглосуточном режиме продолжаются аварийно-восстановительные работы на городских теплосетях и котельных. Проблемы начались во время крещенских морозов, о чем сообщал «ФедералПресс». Без тепла остались тысячи жителей, более 20 многоквартирных домов и часть частного сектора.
Сейчас основной задачей является ремонт на котельной «Уральская». Как сообщил глава города Михаил Слепухин, 26 января здесь начался капитальный ремонт котла, который планируется завершить в сжатые сроки — до 30 января.
«Бригада работает практически круглосуточно. Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное теплоснабжение в ваших домах», — написал в своих социальных сетях Михаил Слепухин.
Власти держат ситуацию на постоянном контроле: организован постоянный мониторинг температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов, подключенных к этой котельной, а также проверяются внутридомовые инженерные сети.
Напомним, что январь оказался крайне непростым месяцем для коммунальных систем Кушвы. Всего с начала года произошло уже несколько серьезных аварий. Как сообщало региональное МЧС, 11 января из-за поломки на котельной «Рудничная» без тепла остались более 10 тысяч человек. А 23 января, когда столбики термометров опустились до −32°C, последовательная остановка котельных «Блочная» и «Квартальная» привела к отключению отопления в 20 многоквартирных домах и 11 частных домовладениях. Позднее работу этих двух объектов удалось восстановить, но общая ситуация оставалась напряженной.
Текущие работы на «Уральской» напрямую отражаются на учебном процессе. Как сообщил Михаил Слепухин, учащиеся средней школы № 10, которая уже попадала в зону отключений ранее, переведены на дистанционное обучение. Такой режим сохранится до полной нормализации температуры и окончания ремонтных работ. При этом, как уточнил глава города, закрытие детского сада № 10 не планируется.
Ожидание завершения ремонта осложняется прогнозами синоптиков. В ночь на 28 января на территории области вновь ожидается морозная погода с температурами от −17 до −22°C.
Для оперативного реагирования на возможные перебои жителям города рекомендовано обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 2−41−42. Администрация Кушвы призывает горожан к пониманию и терпению, заверяя, что все силы и ресурсы брошены на то, чтобы в ближайшие дни окончательно вывести городскую систему теплоснабжения из череды аварий и обеспечить стабильную подачу тепла в каждую квартиру.