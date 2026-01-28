Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублей

В Кировском районе аналогичные работы будут проведены на ул. 64-й Армии на участке от ул. Санаторной до ул. Изоляторной — это более 3 км. А также на улице Лазоревой и на проспекте Героев Сталинграда на участке от ул. Лазоревой до у. Удмуртской. Здесь также заменят остановочные павильоны и светофоры.