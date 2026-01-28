Мишустин сделал сельхозземлю под Пермью промышленной

«Постановляю перевести земельный участок площадью 770,1 тысячи квадратных метров в Пермском районе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности», — сказано в документе. Также данный участок можно использовать в сферах энергетики, транспорта, теле и радиовещания, связи. На этой земле можно добывать полезные ископаемые или отдать ее для комической деятельности, обороны.