Мишустин сделал сельхозземлю под Пермью промышленной

Премьер-министр подписал соответсвующее постановление.
Под Пермью участок площадью 770 квадратных метров перевели из категории сельхозземли в категорию земель для реализации проектов в промышленности, космической деятельности, сфере обороны и других областях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю перевести земельный участок площадью 770,1 тысячи квадратных метров в Пермском районе из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности», — сказано в документе. Также данный участок можно использовать в сферах энергетики, транспорта, теле и радиовещания, связи. На этой земле можно добывать полезные ископаемые или отдать ее для комической деятельности, обороны.
В документе сказано, что участок расположен в деревне Кондратово. Других подробности не уточняются.