Агентство развития Шахуньи создано в Нижегородской области

Уже сформирован план мероприятий, предполагающий привлечение более 8 млрд рублей в развитие инфраструктуры, коммунального хозяйства и реализацию инвестиционных проектов. Часть этих средств планируется получить из федеральных источников. Замгубернатора также отметил, что с появлением Агентства получится не только повысить инвестиционную привлекательность Шахуньи, но и создать новые рабочие места, улучшить качество жизни и сформировать устойчивые механизмы роста. В случае успешной реализации пилота, подобный подход будет масштабирован и на другие северные районы области.