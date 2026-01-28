Ричмонд
Выгода для покупателей: машины на вторичном рынке Приморья подешевели

ВЛАДИВОСТОК, 28 января, ФедералПресс. В 2025 году купить автомобиль с пробегом в Приморье стало дешевле: средняя цена упала на 4%, до 1,5 млн рублей. Более того, половина всех выставленных машин стоила около 1 млн рублей или меньше.

«Из первой сотни самых популярных у приморцев авто сильнее всего подешевели Toyota Corolla Spacio (-13%, до 439 тыс. руб.), 10−11% потеряли в цене Mercedes-Benz C-Class, Lexus LX570, Honda Freed Spike, Toyota Ipsum, Nissan Tiida, Toyota Rush, Nissan Dualis, Nissan Terrano и Honda HR-V», — пишет РБК Приморье.

При этом среди популярных в Приморье иномарок больше всех выросли в цене Honda Civic (+28%, до 1.3 млн руб.) и Toyota Corolla (+24%, до 616 тыс. руб.).

Отмечается, что продажи подержанных автомобилей в крае по итогам 2025 года упали на 4%. Несмотря на общий спад, наметился перелом в предпочтениях: спрос на японские и российские марки снизился на 5%, тогда как интерес к европейским, корейским и особенно китайским автомобилям показал значительный рост.

Самыми выгодными для покупки машины были летние месяцы. В августе ставка опустилась до 18%, а курс доллара держался на уровне 79−80 рублей, что позволило многим вложить средства с депозитов. Однако настоящий ажиотаж на рынке начался осенью, когда стало известно об отмене льготного утилизационного сбора.