Выгода для покупателей: машины на вторичном рынке Приморья подешевели

Отмечается, что продажи подержанных автомобилей в крае по итогам 2025 года упали на 4%. Несмотря на общий спад, наметился перелом в предпочтениях: спрос на японские и российские марки снизился на 5%, тогда как интерес к европейским, корейским и особенно китайским автомобилям показал значительный рост.