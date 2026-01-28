Ричмонд
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых решение принято на заседании регулятора 28 января нынешнего года.

Источник: Курсив

В ЦБ сообщили, что в 2025 году экономика республики росла благодаря устойчивому потребительскому спросу. Инфляция продолжила снижаться: в декабре она составила 7,3%, базовая — 5,7%.

При этом рост цен на услуги и отдельные продукты питания сохраняет инфляционные риски, а инфляционные ожидания в конце прошлого года немного выросли.

В Центробанке не исключили снижение основной ставки при дальнейшем замедлении инфляции в ближайшие кварталы.

По прогнозу, в 2026 году инфляция составит около 6,5%, а экономический рост ожидается на уровне 6,5−7%.

Также отмечено, что укрепление сума на 6,9% в 2025 году снизило давление импортной инфляции и уровень долларизации. Денежно-кредитная политика будет нацелена на достижение инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что по прогнозу Mastercard Economics Institute экономика Узбекистана вырастет на 6% в 2026 году.