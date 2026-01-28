«ДОМ РФ» выставит на торги крупное здание и землю в Челябинской области. Карта

Торги по продаже объекта запланированы на второй квартал 2026 года.
«ДОМ РФ» выставит на продажу административное здание и землю в Златоусте Челябинской области. Площадь объекта — 1,8 тысячи квадратных метров. Аукцион запланирован на второй квартал 2026 года. Сейчас объект находится в агентировании, сообщается на сайте госкорпорации.
«В Златоусте Челябинской области на продажу будет выставлен земельный участок и административное здание площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Аукцион пройдет во втором квартале 2026 года», — сообщается на сайте.
Также в январе 2026 года госкорпорация выставила на торги двухэтажное административное здание в Златоусте. Оно находится по адресу улица В. И. Ленина, дом 19. Рядом находятся уголовная инспекция, детский сад и медицинский центр.
Также госкорпорация «ДОМ РФ» выставит на торги имущественный комплекс и помещение в центре Челябинска на улице Труда. Площадь офисного помещения — 2,5 тысячи квадратных метров, имущественного комплекса — 65,5 квадратных метра. Торги по продаже объекта планируется провести во втором квартале 2026 года.
Площадь объекта — 1,8 тысяч квадратных метров.