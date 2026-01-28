Ричмонд
В Башкирии построят металлургический завод за 10 млрд рублей

Резидент ТОР «Белорецк» вложит 10 млрд рублей в строительство инновационного металлургического завода в Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Источник: пресс-служба / правительство Башкирии

Минэкономразвития России включило «Туканский металлургический комплекс» в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Белорецк». Компания инвестирует 10 млрд рублей в строительство завода по переработке железнорудного концентрата в гранулированный чугун.

«Будет создан и введен в эксплуатацию металлургический завод на основе инновационной, экологически щадящей технологии FCIT. Резидент будет поставлять первородное железо для предприятий металлургии, машиностроения и оборонной отрасли. Продукция, производимая в рамках инвестиционного проекта, востребована не только на российском, но и на экспортных рынках», — подчеркнул первый вице-премьер правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Новый резидент ТОР «Белорецк» намерен реализовать свой инвестпроект в течение 2026−2030 годов и создать 157 рабочих мест.

До конца второго квартала 2026 года планируется разработать проектную документацию, получить разрешение на строительство и заключить договор аренды на земельный участок. Строительно-монтажные работы должны закончить в 2027 году.

Ожидается, что готовую продукцию будут доставлять до близлежащих потребителей в Башкирии, а также в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, имеющих собственные чугуноплавильные или сталеплавильные печи, автотранспортом. Продукцию для экспорта в страны СНГ и Китая будут довозить автотранспортом до железнодорожной станции, затем перегружать в полувагоны и транспортировать до мест назначения железнодорожным транспортом. Инвестором уже достигнуты предварительные договоренности с покупателями на территории России и КНР.

На проектную мощность по реализации гранулированного чугуна резидент ТОР «Белорецк» собирается выйти уже в 2028 году. Согласно проекту, завод мощностью 332,5 тысячи тонн в год займет менее 15 га земли и обеспечит экологически чистое производство с замкнутой системой водооборота.

Ранее Башинформ сообщил о том, что резидент ТОР «Нефтекамск» планирует инвестировать 50 млн рублей в производство высокобелкового комбикорма и в площадку для подготовки водителей.

Справочно:

Белорецк является монопрофильным муниципальным образованием. Градообразующее предприятие — АО «Белорецкий металлургический комбинат».

ТОР «Белорецк» создана в границах моногорода Белорецк 12 февраля 2019 года. Всего в Башкирии насчитывается 6 монопрофильных муниципальных образований (моногородов), в которых проживают около 400 тысяч человек. Это — Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы.

Для обеспечения сбалансированного развития монопрофильных муниципальных образований региона в их границах функционируют 5 ТОР: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк.