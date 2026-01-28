В Башкирии построят металлургический завод за 10 млрд рублей

Ожидается, что готовую продукцию будут доставлять до близлежащих потребителей в Башкирии, а также в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, имеющих собственные чугуноплавильные или сталеплавильные печи, автотранспортом. Продукцию для экспорта в страны СНГ и Китая будут довозить автотранспортом до железнодорожной станции, затем перегружать в полувагоны и транспортировать до мест назначения железнодорожным транспортом. Инвестором уже достигнуты предварительные договоренности с покупателями на территории России и КНР.