Пермские ремесленники открыли торговую точку в старейшем Гостином дворе Москвы. Фото

Свои изделия в Москву привезли мастера со всей России.
Пермские ремесленники принимают участие в VI художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия», которая проходит в Москве. Выставочные стенды разместились в Гостином дворе на Ильинке.
«Пермский край представляет команда Народных мастеров и сотрудники Пермского дома народного творчества “Губерния”. Мастера, давно зарекомендовавшие себя узнаваемыми авторскими работами высшего класса, привезли в Москву камнерезные и керамические изделия, изделия из дерева и работы с обвинской росписью. Также на стенде нашего региона можно увидеть сувениры “Пермской диковины”, линейки, собравшей лучшие образцы мастеров художественных ремесел Прикамья», — рассказали в ПДНТ «Губерния».
Стенд Пермского края на выставке «Уникальная Россия» в Гостином дворе будет открыт до 1 февраля. В прошлом году выставку посетили 80 тысяч человек.
Выставка открылась в Гостином двре на Ильинке Среди них много аутентичных Гости интересуются пермскими товарами.