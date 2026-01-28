Пермские ремесленники открыли торговую точку в старейшем Гостином дворе Москвы. Фото

«Пермский край представляет команда Народных мастеров и сотрудники Пермского дома народного творчества “Губерния”. Мастера, давно зарекомендовавшие себя узнаваемыми авторскими работами высшего класса, привезли в Москву камнерезные и керамические изделия, изделия из дерева и работы с обвинской росписью. Также на стенде нашего региона можно увидеть сувениры “Пермской диковины”, линейки, собравшей лучшие образцы мастеров художественных ремесел Прикамья», — рассказали в ПДНТ «Губерния».