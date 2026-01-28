Ричмонд
В Перми продают одну из старейших пиццерий

Заведение работает в Перми 25 лет.

В Мотовилихинском районе Перми на улице Крупской продается одна из старейших городских пиццерий — «Дока-Пицца». Заведение начало работу 25 лет назад. Стоимость готового бизнеса — 1,65 млн рублей.

«Пиццерия — одна из первых в Перми с полностью оборудованной кухней, холодильным и морозильным оборудованием, стеллажами. Зал оборудован на 12 посадочных мест. Стоимость — 1,65 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Помещение находится в аренде. Авторы объявления подчеркивают, что сотрудники с новым владельцем оставаться не будут, но шеф-повар готов обучить новых.

Ранее URA.RU сообщало, что в Индустриальном районе Перми продается танцевальный клуб-бар «Ритм», проработавший 27 лет. Стоимость готового бизнеса владельцы оценили в 5,5 млн рублей.