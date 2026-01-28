В Перми продают одну из старейших пиццерий

«Пиццерия — одна из первых в Перми с полностью оборудованной кухней, холодильным и морозильным оборудованием, стеллажами. Зал оборудован на 12 посадочных мест. Стоимость — 1,65 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.