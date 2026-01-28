Пермь стала аутсайдером по открытию новых автосалонов

Уточняется, что больше всего магазинов автомобилей появилось в Красноярске. За год торговых точек стало на 16,9% больше. Сейчас там 284 автосалона. Больше всего автосалонов в Москве — 1,4 тысячи. Но по сравнению с прошлым годом сейчас их на 4,9% меньше. Также отрицательную динамику показали Краснодар (-5,6% до 354) и Санкт-Петербург (-0,1% до 668). При этом Пермь является четвертым городом по доле официальных дилеров (40,5%). Столица Прикамья уступает только Санкт-Петербургу (47,1%), Казани (44,5%) и Екатеринбургу (43,6%).