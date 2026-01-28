Налог на гостеприимство работает: первые 55 млн уже преобразили Владивосток

Более 55 млн рублей поступило в бюджет Владивостока за первый год действия туристического налога. Эти средства уже вложены в конкретные проекты, улучшающие облик города и создающие новые возможности для отдыха гостей и жителей дальневосточной столицы, сообщила пресс-служба городской администрации.
«У Владивостока большой туристический потенциал. К нам приезжают, чтобы увидеть уникальные морские пейзажи, попробовать разнообразную, в том числе дальневосточную, кухню, посетить уникальные объекты Владивостокской крепости. Одна из наших важнейших задач — делать условия для отдыха еще более комфортными. Поэтому средств турналога активно будут использоваться на развитие городской инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова главы города Константина Шестакова.
Обновления коснулись популярной набережной Спортивной гавани в районе улицы Батарейной. Там появилась современная зона отдыха с амфитеатром для наблюдения за морскими рассветами и закатами. Территорию украсили новые деревья и кустарники, включая ясени, дубы, сосны и розы.
Важным инфраструктурным проектом стала новая велодорожка на острове Русский. Протяженность маршрута от конца Университетского проспекта до кампуса ДВФУ составила почти 10 км, 5,5 из которых построили в 2025 году.
Часть средств от туристического сбора также помогла в создании экспозиции филиала Национального центра «Россия». За пять месяцев его работы выставки уже посетили 50 тысяч человек.
Напомним, что список территорий Приморья, где действует туристический налог, увеличится в 2026 году. К существующим муниципалитетам добавятся еще несколько, что позволит направлять дополнительные средства на благоустройство и создание новых туристических объектов.