Налог на гостеприимство работает: первые 55 млн уже преобразили Владивосток

Более 55 млн рублей поступило в бюджет Владивостока за первый год действия туристического налога. Эти средства уже вложены в конкретные проекты, улучшающие облик города и создающие новые возможности для отдыха гостей и жителей дальневосточной столицы, сообщила пресс-служба городской администрации.