Бизнес-центр могут закрыть во Владивостоке за нарушения пожарной безопасности

Ранее издание «Новости VL.ru» писало, что «Фрегат» оказался связан с бизнес-империей криминального авторитета Александра Ясина, возглавлявшего ОПГ «Трифоновские». Проблемы с бизнесом у него начались после ареста в 2022 году. Сперва силовики взялись за разгон Спортивного рынка, в том числе за признание незаконными постройками торговые центры «Союз» и «Гранд» и их последующий демонтаж. Затем на «Спортивке» закрыли ещё два ТЦ — «Виктория» и «Кристалл» за нарушения пожарной безопасности. В прошлом году приостановил работу ТЦ «Авангард» на улице Светланской.