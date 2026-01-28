Бизнес-центр могут закрыть во Владивостоке за нарушения пожарной безопасности

Установлено, что эксплуатация здания не соответствует проектной документации. В процессе эксплуатации были изменены объёмно-планировочные решения, что ограничило доступ к огнетушителям и пожарным кранам. Не соответствует требованиям безопасности эвакуационный выход.
Указанные нарушения угрожают безопасности жизни и здоровья посетителей бизнес-центра, поэтому прокурор Ленинского района Владивостока предъявил к собственникам здания иск о возложении обязанности эти нарушения устранить. Районный суд удовлетворил иск в полном объёме, фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль в надзорном ведомстве.
Ранее издание «Новости VL.ru» писало, что «Фрегат» оказался связан с бизнес-империей криминального авторитета Александра Ясина, возглавлявшего ОПГ «Трифоновские». Проблемы с бизнесом у него начались после ареста в 2022 году. Сперва силовики взялись за разгон Спортивного рынка, в том числе за признание незаконными постройками торговые центры «Союз» и «Гранд» и их последующий демонтаж. Затем на «Спортивке» закрыли ещё два ТЦ — «Виктория» и «Кристалл» за нарушения пожарной безопасности. В прошлом году приостановил работу ТЦ «Авангард» на улице Светланской.
«Фрегат» после инспекции в 2025 году прокуратура также просила закрыть до устранения нарушений, но суд отказал прокурору в требовании опечатать здание на время разбирательств.
На территории Спортивного рынка ещё работает линия законных ларьков от трамвайной остановки «Стадион» в сторону улицы Фадеева. Но договор аренды на этот участок расторгнут. Дело пока передают по инстанциям, но вряд ли победят торговцы — территория рынка планируется под застройку в рамках проекта комплексного развития. Некоторые продавцы уже перебрались на муниципальный рынок в районе площади Луговой.