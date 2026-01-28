Ричмонд
Uzbekistan Airways завершила 2025 год с прибылью в 1,3 трлн сумов

За 2025 год чистая прибыль Uzbekistan Airways составила 1,3 трлн сумов, сообщили Kursiv Uzbekistan в пресс-службе авиаперевозчика.

Источник: Курсив

По итогам прошлого года, группа компаний Uzbekistan Airways выполнила 49,3 тыс. авиарейсов, что на 8,7% больше показателей 2024 года. Пассажиропоток вырос на 6,5% — до 6,6 млн человек. Объем грузоперевозок составил 52 тыс. тонн.

В 2026 году компания намерена открыть пять новых направлений и взять в лизинг четыре самолета. Кроме того, 22 самолета Boeing 787−9 приобретут за счет кредита. В компании добавили, что утвержден график поставок 14 бортов Airbus на 2028−2030 годы по схеме «4−6−4».

В нынешнем году ожидается поставка самолетов Airbus A321neo с обновленными салонами Airspace Premium и спутниковым интернетом на борту. Для обслуживания правительственных делегаций в августе 2025 года открыли аэропорт «Ташкент-Хумо».

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Uzbekistan Airways представила новую форму бортпроводников.