Uzbekistan Airways завершила 2025 год с прибылью в 1,3 трлн сумов

По итогам прошлого года, группа компаний Uzbekistan Airways выполнила 49,3 тыс. авиарейсов, что на 8,7% больше показателей 2024 года. Пассажиропоток вырос на 6,5% — до 6,6 млн человек. Объем грузоперевозок составил 52 тыс. тонн.
В нынешнем году ожидается поставка самолетов Airbus A321neo с обновленными салонами Airspace Premium и спутниковым интернетом на борту. Для обслуживания правительственных делегаций в августе 2025 года открыли аэропорт «Ташкент-Хумо».
