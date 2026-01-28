Uzbekistan Airways завершила 2025 год с прибылью в 1,3 трлн сумов

В 2026 году компания намерена открыть пять новых направлений и взять в лизинг четыре самолета. Кроме того, 22 самолета Boeing 787−9 приобретут за счет кредита. В компании добавили, что утвержден график поставок 14 бортов Airbus на 2028−2030 годы по схеме «4−6−4».