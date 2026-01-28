Акции «Ипотека-банка» вернулись на фондовую биржу

«При этом торги будут возобновлены с 28 января 2026 года по цене закрытия, сформировавшейся 20 января 2026 года», — говорится в заявлении торговой площадки.
Торги ценными бумагами приостановили с 21 по 27 января из-за их аномального роста в начале этого года. По данным биржи, с 6 по 19 января акции выросли более чем на 132%.
В ходе проверки бумаг «Ипотека-банка», биржа изучила финансовые показатели банка, динамику его акций за три года и другие факторы. Кроме того, РФБ проверила работу инвестпосредников.
На 12:57 по ташкентскому времени стоимость одной акции «Ипотека-банка» составила 2,15 сума. На максимуме она оценивалась в 2,25 сума, на минимуме — 1,92 сума.
