Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат

«Необходимо внедрять активно инновации в нашу жизнь. ВЭБ этим занимается. И в сферу производства, в сферу услуг, в здравоохранение, в систему государственного управления. Проектов очень много. Чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне», — заключил премьер-министр.