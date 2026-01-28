Ричмонд
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат

Мишустин: России важно добиваться экономики высоких зарплат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«И очень важно также заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат», — заявил он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.

Мишустин также отметил, что необходимо добиваться, чтобы в России появились прорывные разработки.

«Необходимо внедрять активно инновации в нашу жизнь. ВЭБ этим занимается. И в сферу производства, в сферу услуг, в здравоохранение, в систему государственного управления. Проектов очень много. Чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне», — заключил премьер-министр.