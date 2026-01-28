Новосибирск вошёл в тройку лидеров по приросту автосалонов

Рынок автопродаж в России продолжает перестраиваться и центр постепенно смещается в регионы. По данным на январь 2026 года, в 16 крупных городах страны работает уже 5,4 тысячи автосалонов, что на 2% больше, чем годом ранее. Главными драйверами роста стали Сибирь и Урал, где спрос на автомобили уверенно растёт даже в условиях нестабильного рынка, пишет infopro54.ru.