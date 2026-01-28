Новосибирск вошёл в тройку лидеров по приросту автосалонов

Рынок автопродаж в России продолжает перестраиваться и центр постепенно смещается в регионы. По данным на январь 2026 года, в 16 крупных городах страны работает уже 5,4 тысячи автосалонов, что на 2% больше, чем годом ранее. Главными драйверами роста стали Сибирь и Урал, где спрос на автомобили уверенно растёт даже в условиях нестабильного рынка, пишет infopro54.ru.
Особенно выделяются три города: Красноярск (+17%), Новосибирск (+12%) и Челябинск (+11%). Здесь бурно развиваются площадки по продаже подержанных авто, а также салоны, предлагающие китайские и корейские марки, в том числе импортные модели, которые всё чаще выбирают россияне.
При этом абсолютным лидером по количеству автосалонов остаётся Москва — 1381 точка, за ней следуют Санкт-Петербург (668) и Новосибирск (369). Однако в столице и Краснодаре наблюдается спад: количество салонов сократилось на 5% и 6% соответственно — возможно, из-за консолидации рынка или переезда бизнеса в регионы.
