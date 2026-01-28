Ричмонд
В Омске в 2025 году более 7,5 тысяч питомцев перевезли поездами

В 2025 году РЖД перевезло более 7,5 тысяч питомцев из Омска, причём не только собак и кошек.

Источник: Om1 Омск

В 2025 году железнодорожный транспорт России активно использовался для перевозки животных, в том числе из Омска. По данным РЖД, более 7,5 тыс. питомцев были перевезены из Омска на поездах дальнего следования.

Из этого числа более 6,5 тыс. животных путешествовали с собственными владельцами, а более 1 тыс. питомцев были перевезены без сопровождения владельцев — по предварительно оформленным заявкам.

В основном железнодорожным транспортом перевозились собаки, кошки, но также имелись и более экзотичные пассажиры — птицы, хомяки, черепахи и рыбки. Таким образом, РЖД продолжает расширять возможности для путешествий с домашними любимцами, предоставляя владельцам удобные условия.

РЖД разрешает перевозку более 40 видов животных. В компании напоминают, чтобы выбрать подходящий вагон для питомца, при покупке билета нужно обратить внимание на символ в виде лапки, который указывает на возможность транспортировки животных в этом вагоне.

Основные требования для перевозки домашних животных, таких как кошки и собаки (кроме крупных, служебных и собак-проводников), включают использование специальных переносок. Переноски должны размещаться в местах для ручной клади. Также важно, чтобы сумма трех измерений переноски (длина + ширина + высота) не превышала 180 см.