Омские депутаты закрепили важное бюджетное решение

«Мы закрыли бюджет города Омска за прошедший год, подвели черту, соответственно, внеся изменения, а также приняли первые со знаком “плюс” в бюджет 2026-го и плановый период 2027—2028 годов. Естественно, эти денежные средства пойдут на социальную сферу, дороги, благоустройство и многие-многие другие вопросы, которые необходимо решать для города. В прошлом году в бюджете остались средства, которые можно было потратить только на исполнение судебных решений в части проведения капремонта многоквартирных домов. После принятого нами решения теперь половина этих средств может пойти на расселение жильцов из аварийных домов в соответствии с судебными решениями», — подчеркнул он.