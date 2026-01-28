Омские депутаты закрепили важное бюджетное решение

На дебютном пленарном заседании весенней сессии Омского городского Совета 28 января 2026 года рассмотрели сразу несколько вопросов по бюджету. Так, депутатский корпус согласовал важное изменение, позволяющее использовать остатки бюджетных средств на конец года для финансирования процедур по расселению омичей из аварийного жилья. Ранее они могли быть направлены лишь на «покрытие» судебных решений в части проведения капремонта.
Также утверждены параметры бюджета как на ушедший 2025-й, так и на текущий год. В частности, 12-ми изменениями казна на 2025 год официально приросла на порядка 880 миллиона рублей, четверть из этой суммы (свыше 232 млн рублей) определена на приобретение дорожной техники. Крупные поступления из вышестоящих бюджетов пошли на реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина (около 114 млн рублей) и переселение граждан из аварийного жилья (более 152 млн рублей). В результате «финальные» показатели достигли 44,745 млрд рублей в доходной части и порядка 47,238 млрд рублей — в расходной.
Первые изменения в бюджет на 2026 год принесли «прирост» доходов более чем в 599 миллионов рублей. Расходы и доходы казны на этот период теперь составляют по 40,7 миллиарда рублей, соответственно. «Равенство» этих показателей обеспечил остаток средств на начало года. Самая весомая часть «пополнения» казны определена на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», финансирование которой увеличилось на 200 миллионов рублей.
Подводя итоги старта весенней сессии 2026 года, председатель ОГС Владимир Корбут отметил:
«Мы закрыли бюджет города Омска за прошедший год, подвели черту, соответственно, внеся изменения, а также приняли первые со знаком “плюс” в бюджет 2026-го и плановый период 2027—2028 годов. Естественно, эти денежные средства пойдут на социальную сферу, дороги, благоустройство и многие-многие другие вопросы, которые необходимо решать для города. В прошлом году в бюджете остались средства, которые можно было потратить только на исполнение судебных решений в части проведения капремонта многоквартирных домов. После принятого нами решения теперь половина этих средств может пойти на расселение жильцов из аварийных домов в соответствии с судебными решениями», — подчеркнул он.
К числу приоритетных вопросов, рассмотренных в рамках заседания, председатель муниципального парламента отнес утверждение программы приватизации из 40 объектов, включая 2 новых. Особо он отметил передачу на приватизацию проектно-сметной документации под строительство детского сада на 310 мест в районе улицы Завертяева, напомнив, что социальный объект возведут на средства инвестора.
В заключение Владимир Корбут анонсировал выездные заседания по проверке готовности специальных городских служб к паводковому периоду.