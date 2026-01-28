В Самаре повысили среднюю стоимость квадратного метра жилья

На 2026 год в Самаре утвердили среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Ее размер составил 131 730 рублей, а раньше был 120 442 рубля. Соответствующая информация содержится в постановлении городской администрации.
«Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года», — говорится в документе.
Эту величину применяют для расчета размера социальных выплат работникам муниципальных учреждений на приобретение жилья, единовременной выплаты многодетным семьям с пятью и более детьми на строительство жилья.
Также норматив нужен для определения стоимости приобретения помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в жилье муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.