Одну из крупных дорог Омска отдают в областную собственность

Автомобильную дорогу по улице 10 лет Октября, от улицы Думской до Сыропятского тракта, протяженностью 3 133 метра передают в собственность Омской области. Соответствующее решение было принято правительством Омской области, сообщил в среду, 28 января 2026 года, министр имущественных отношений Омской области Владимир Ершов.
«Передача участка автомобильной дороги в областную собственность выполняется в целях проведения реконструкции, которую будет выполнять областное казенное учреждение “Управление дорожного хозяйства Омской области”.
Дорога включена в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, и находится в безвозмездном пользовании УДХ Омской области", — отметил Владимир Ершов.
Напомним, в ноябре 2025 года проект второго этапа реконструкции дороги получил одобрение госэкспертизы. Сами работы по расширению дороги запланированы на 2026−2027 годы.
В рамках второго этапа предполагается расширить дорогу от «Бауцентра» до виадука у завода им. Попова до четырех полос, обустроить тротуары, велодорожки и провести прочее благоустройство.