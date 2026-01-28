Одну из крупных дорог Омска отдают в областную собственность

Автомобильную дорогу по улице 10 лет Октября, от улицы Думской до Сыропятского тракта, протяженностью 3 133 метра передают в собственность Омской области. Соответствующее решение было принято правительством Омской области, сообщил в среду, 28 января 2026 года, министр имущественных отношений Омской области Владимир Ершов.