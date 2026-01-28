Ричмонд
Губернатор Самарской области наградил отличившихся сотрудников завода

Губернатор Федорищев осмотрел новый цех самарского завода.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил завод «Салют», где осмотрел новый цех и встретился с коллективом. С руководством предприятия глава региона обсудил ближайшие планы развития производства.

«Сотрудники своим профессионализмом обеспечивают обороноспособность России. Завод в этом году будет отмечать юбилейную дату. Благодарю всех, кто работает на предприятии, оно очень значимое для всей страны», — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор ознакомился с обновлением, которое произошло на производстве, организацией труда и осмотрел музей «История завода». Также состоялась торжественная церемония вручения наград отличившимся сотрудникам. Трое сотрудников получили почетные грамоты губернатора Самарской области, а четверо — благодарность.

