Мэрия Новосибирска не объяснила мировую сделку с владельцем рухнувшего ТЦ

Мэрия Новосибирска не смогла назвать причины, по которым в 2018 году было заключено мировое соглашение с предпринимателем Сергеем Турковым, владельцем здания на улице Наумова, 26, которое обрушилось 21 января 2026 года. Об этом сообщило издание «Прецедент» со ссылкой на официальный ответ пресс-службы городской администрации, в котором говорится, что ответственные за то решение чиновники уже уволены.
«Сообщить причины принятия условий и утверждения мирового соглашения в 2017—2018 годах в настоящее время не представляется возможным, так как должностные лица, принимавшие в тот период решения, в администрации района уже не работают», — сообщили в муниципалитете.
В ведомстве напомнили, что изначально бизнесмену было отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию из-за отсутствия необходимых документов и факта самовольного строительства, однако в ходе судебного спора стороны пришли к мировому соглашению на основании экспертизы Федерального бюджетного учреждения «Сибирский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ от 9 июня 2018 года, признавшей постройку безопасной. Земля под объектом имела разрешённое использование «для эксплуатации индивидуального жилого дома», но Турков построил там шиномонтажную мастерскую, которую позже реконструировал в нежилое здание площадью 895 квадратных метров. После обрушения, в результате которого погиб один человек и пострадали двое, Сергей Турков был задержан и арестован до 22 марта; предварительной причиной ЧП названо скопление снега на кровле.