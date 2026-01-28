Мэрия Новосибирска не объяснила мировую сделку с владельцем рухнувшего ТЦ

В ведомстве напомнили, что изначально бизнесмену было отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию из-за отсутствия необходимых документов и факта самовольного строительства, однако в ходе судебного спора стороны пришли к мировому соглашению на основании экспертизы Федерального бюджетного учреждения «Сибирский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ от 9 июня 2018 года, признавшей постройку безопасной. Земля под объектом имела разрешённое использование «для эксплуатации индивидуального жилого дома», но Турков построил там шиномонтажную мастерскую, которую позже реконструировал в нежилое здание площадью 895 квадратных метров. После обрушения, в результате которого погиб один человек и пострадали двое, Сергей Турков был задержан и арестован до 22 марта; предварительной причиной ЧП названо скопление снега на кровле.