Свердловские аграрии пожаловались на низкие закупочные цены на молоко

В Свердловской области снизились закупочные цены на молоко. В среднем в регионе цена, за которую молочные заводы покупают его у хозяйств, упала на 5 рублей за литр, а именно с 42 до 37 рублей. Об этом пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на участников рынка.