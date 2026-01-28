Свердловские аграрии пожаловались на низкие закупочные цены на молоко

В Свердловской области снизились закупочные цены на молоко. В среднем в регионе цена, за которую молочные заводы покупают его у хозяйств, упала на 5 рублей за литр, а именно с 42 до 37 рублей. Об этом пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на участников рынка.
Закупочные цены начали падать еще в мае прошлого года, а в ноябре это стало более ощутимо. При этом многие аграрии брали кредиты и расширяли производство, ориентируясь на прежнюю стоимость.
Об этом, в частности, говорит руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Урал» Александр Быков. Он считает, что в будущем закупочная цена может снизиться еще. Из-за этого предприятия по производству сырого молока окажутся на грани банкротства.
Владелец завода «Талицкое молоко» Юрий Окунев, в свою очередь, заявил: «Не молокозаводы определяют цену на молоко. Это все равно, что говорить, будто телефон определяет курс доллара — он его просто показывает».
По его словам, закупочные цены на молоко упали по всей стране. На Среднем Урале производители просто следуют этому тренду.
Аналогичного мнения придерживается и гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. По его словам, цены на сырое молоко снизились по всей России.