В Казахстане исчезают компании с миллиардами тенге сделок

При этом компании, которые признали недействительными, заплатили налоги на 10 млрд тенге. Депутат поинтересовался, куда затем направляются эти средства. По его словам, в международной практике существует процедура, при которой нельзя просто признать регистрацию юрлица недействительной и обесценить таким образом все сделки, которые оно заключило, доначислив налоги. В Германии, к примеру, предусмотрена турбо-ликвидация с возможностью восстановления компании для завершения обязательств.