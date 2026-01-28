В Казахстане исчезают компании с миллиардами тенге сделок

В своем запросе к министру финансов депутат от партии Amanat Нурсултан Байтилесов указал на злоупотребления практикой признания регистрации юридических лиц недействительной по искам налоговых органов. По его словам, это парализует деятельность предпринимателей.
Налоговые органы пользуются статьей 49 Гражданского кодекса и прикладывают заявления директоров или учредителей о «непричастности» к деятельности компаний. По таким искам суды, как правило, исключают компании из реестра. После этого контрагентам, то есть сторонам договоров с такой компанией, выставляются уведомления об отмене вычетов по КПН и НДС, блокируются расчеты, прекращаются исполнительные производства.
«Компании исчезают из гражданского оборота вместе с сотнями миллионов, а порой и миллиардами тенге сделок. В КГД сообщили, что начиная с 2020 года по настоящее время судами удовлетворено 6,8 тыс. исков о признании регистрации юридических лиц недействительной, направлено 74,9 тыс. уведомлений на 1,6 трлн тенге, фактически взыскано — всего 3,1%. Остальные 97% уведомлений парализовали бизнес. Возникает вопрос — это фиктивные сделки или уведомления выставлялись без анализа экономической сути операций?» — отметил в своем запросе депутат.
При этом компании, которые признали недействительными, заплатили налоги на 10 млрд тенге. Депутат поинтересовался, куда затем направляются эти средства. По его словам, в международной практике существует процедура, при которой нельзя просто признать регистрацию юрлица недействительной и обесценить таким образом все сделки, которые оно заключило, доначислив налоги. В Германии, к примеру, предусмотрена турбо-ликвидация с возможностью восстановления компании для завершения обязательств.
«В этой связи прошу в рамках действующего законодательства откорректировать на подзаконном уровне и его практическое правоприменение, при этом исключив налоговые уведомления и аннулирование вычетов по формальному признаку недействительности регистрации юридического лица без оценки реальности и экономической обоснованности сделок», — добавил депутат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны поправки в правила регистрации юрлиц. При постановке на учет новых компаний будут тщательнее проверять их учредителей и руководителей. Это направлено на борьбу с теневой экономикой.