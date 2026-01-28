Глеб Никитин и Владимир Желонкин посетили федеральный технопарк

Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и станет площадкой для подготовки и повышения квалификации педагогов системы среднего профессионального образования со всей страны.
Глеб Никитин отметил, что технопарк создаёт образовательную экосистему, ориентированную на потребности экономики, и станет драйвером развития системы СПО. В ходе визита участники осмотрели лаборатории, производственные мастерские и студию звукозаписи в кластере креативных индустрий.
Создание центра подготовки и повышения квалификации педагогов СПО — один из ключевых федеральных проектов в сфере образования. В рамках первого этапа работы технопарка планируется запуск 21 лаборатории. Обучение будет вестись по актуальным направлениям в приоритетных отраслях экономики.
Владимир Желонкин подчеркнул, что федеральные технопарки в Нижнем Новгороде и Калуге играют важную роль в подготовке квалифицированных рабочих кадров. К 2028 году планируется подготовить миллион специалистов. Технопарк будет многофункциональным центром, объединяющим повышение квалификации педагогов, апробацию технологий и подготовку кадров в партнёрстве с промышленными предприятиями.
Проект направлен на создание экосистемы, связывающей образовательный процесс с потребностями экономики. Ежегодно здесь планируется обучать около 5 тысяч преподавателей СПО. Также технопарк станет площадкой для практического обучения студентов колледжей и техникумов.
Федеральный технопарк создаётся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Он станет ядром пространства креативных индустрий «Парк мастеров “Нижполиграф”». После передачи комплекса в региональную собственность проводится обновление фасадов, инженерных коммуникаций и благоустройство территории. В настоящее время в «Нижполиграфе» работают около 200 резидентов, включая арт-пространства, театральные и гончарные мастерские, а также офисы высокотехнологичных компаний.
С 2025 года в России действует нацпроект «Молодёжь и дети», реализуемый по поручению президента Владимира Путина. Он включает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и направлен на развитие талантов и самореализацию молодёжи, повышение квалификации педагогов и создание комфортных условий для обучения.
Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».