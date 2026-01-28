Глеб Никитин и Владимир Желонкин посетили федеральный технопарк

С 2025 года в России действует нацпроект «Молодёжь и дети», реализуемый по поручению президента Владимира Путина. Он включает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и направлен на развитие талантов и самореализацию молодёжи, повышение квалификации педагогов и создание комфортных условий для обучения.