И. Метшин: «Герметики и силиконы, производимые в Казани, успешно решают задачи импортозамещения»

В Казани по итогам 2025 года до 86 290 выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса — это на 3% больше, чем в 2024 году. Доля МСП в валовом территориальном продукте Казани составила 42,5%. В этом секторе занято 430 тыс. — фактически каждый третий житель города. Такие данные по итогам года мэру Казани Ильсуру Метшину доложил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров во время посещения Казанского завода малотоннажной химии.