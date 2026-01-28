И. Метшин: «Герметики и силиконы, производимые в Казани, успешно решают задачи импортозамещения»

В Казани малый и средний бизнес продолжает укреплять свои позиции: на сегодня в столице Татарстана зарегистрировано 86,3 тыс. субъектов малого и среднего препринимательства (МСП). Общая доля МСБ в экономике города составляет 42,5%. Мэр Казани Ильсур Метшин посетил одно из ярких представителей МСП — Казанский завод малотоннажной химии. Предприятие является одним из крупнейших в стране производителей автогерметиков.
В Казани по итогам 2025 года до 86 290 выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса — это на 3% больше, чем в 2024 году. Доля МСП в валовом территориальном продукте Казани составила 42,5%. В этом секторе занято 430 тыс. — фактически каждый третий житель города. Такие данные по итогам года мэру Казани Ильсуру Метшину доложил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров во время посещения Казанского завода малотоннажной химии.
Посещения предприятий малого и среднего бизнеса проводятся регулярно для оценки состояния городской экономики, отметил мэр города.
«Нам крайне важно находиться с представителями малого и среднего бизнеса в постоянном диалоге, понимать их текущее состояние. Малотоннажная химия — один из ключевых сегментов нашей экономики. В городе сложилась сильная нефтехимическая школа, и сегодня выпускники КНИТУ-КХТИ и Казанского федерального университета успешно работают на таких предприятиях. Мы посетили производство, которое является отличным примером развития малотоннажной химии. Научные разработки здесь находят реальное применение: те же герметики и силиконы, производимые в Казани, успешно решают задачи импортозамещения, что крайне важно для нашего рынка», — сказал Ильсур Метшин.
Во время посещения мэр осмотрел научно-техническую базу завода, посетил производственную лабораторию, участки производства форполимеров, олигоэфиров, силиконовых компаундов и герметиков.
Предприятие, созданное в 2002 году, специализируется на производстве высокотехнологичных синтетических материалов, таких как полиуретановые каучуки и адипинатные олигоэфиры, которые находят применение в самых разных отраслях промышленности и является одним из крупнейших производителей автогерметиков в стране.
У завода есть собственная лаборатория. Ее специалисты не только проверяют на качество импортное сырье, которое приходит из Китая, но и создают новые уникальные материалы, улучшают уже существующие продукты под конкретные запросы клиентов. Благодаря такой базе предприятие выпускает продукцию, которая не имеет аналогов на российском рынке.
Продукция предприятия отгружается практически во все регионы России и страны ближнего зарубежья. Что касается сырьевой базы, сейчас завод активно сотрудничает с поставщиками из Китая и стран СНГ, однако в планах — частичный переход на отечественное сырье при условии запуска новых мощностей крупными российскими нефтехимическими холдингами.
Объем выпускаемой продукции за последние годы вырос в 4 раза и достиг почти 3 тыс. тонн в год.
Сегодня на предприятии работает до 110 специалистов.
Напомним, оборот малых предприятий за 9 месяцев 2025 года достиг 841,5 млрд рублей. Налоговые поступления в городскую казну от субъектов МСП составили около 13,4 млрд рублей.
В осмотре также приняли участие заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров и первый заместитель главы Вахитовского и Приволжского районов Айрат Ахмадуллин.