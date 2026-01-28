Автоэксперт Целиков: если бывший Volkswagen выгорел, Tenet приостановит продажи

«Концерн Chery планирует производство на большой временной период, поэтому выпавшие объемы в случае полного вывода завода из строя не удастся оперативно восстановить. При этом заменить машины Tenet аналогичными моделями Chery не получится, потому что китайский концерн давно перешел на продажи российского бренда, — рассказал Целиков. — Трудно сказать, насколько хватит запасов уже произведенных автомобилей бренда Tenet и у дилеров в наличии, они недавно начали их выпускать. Обычно таких запасов хватает примерно на два месяца».