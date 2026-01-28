Эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки

В Беларуси три самые популярные модели авто за 2025 год — одной марки. Об этом в Белорусской автомобильной ассоциация рассказали БелТА.
По словам директора «БАА-Консалт» Дмитрия Ярота, автомобильный рынок в Беларуси в 2025-м вырос на 14% — до 158,7 тысячи авто. При этом лидером продаж стал автобренд Belgee — 22,83 тысячи автомобилей. А в топ-три самых популярных моделей авто в Беларуси вошли следующие модели Belgee: X50 (11,38 тысячи), S50 (6,27 тысячи), X70 (4,84 тысячи).
Кроме того, в топ-15 предпочитаемых белорусами авто, вошли: «Лада», «Джили», «БИД», «Дунфэн», «Войя», «Дипал», «Ли Авто», «Ниссан», «БМВ», «Шевроле», «ФАВ», «Хавейл», «Мазда», «Зикр».
Ранее эксперт назвал топ-5 марок авто с пробегом, которые ввозят из Беларуси в Россию.
Еще ГАИ сказала, что в Беларуси стоят на учете 4,5 миллиона автомобилей.
