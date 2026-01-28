Эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки

По словам директора «БАА-Консалт» Дмитрия Ярота, автомобильный рынок в Беларуси в 2025-м вырос на 14% — до 158,7 тысячи авто. При этом лидером продаж стал автобренд Belgee — 22,83 тысячи автомобилей. А в топ-три самых популярных моделей авто в Беларуси вошли следующие модели Belgee: X50 (11,38 тысячи), S50 (6,27 тысячи), X70 (4,84 тысячи).