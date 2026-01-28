МАЗ поставил партию электробусов в Санкт-Петербург

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Минский автомобильный завод завершил поставку партии электробусов в Санкт-Петербург, сообщил журналистам генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.
Он также отметил, что благодаря созданию нового завода в рамках МАЗ удалось реализовать все эти экспортные контракты в сжатые сроки. К тому же производитель перешел на единую инновационную платформу пассажирской техники.
«Газовая, дизельная, электрическая, троллейбусы, автобусы. Это теперь все делается в единой платформе. Это невозможно было бы сделать в тех старых промышленных условиях», — подчеркнул Иванкович.
Он напомнил, что в Минске теперь ходят новые троллейбусы, а в Жодино — электробусы.
Далее, развивая эту общую платформу, МАЗ намерен перейти на новый сочлененный автобус, причем будет и его вариант на электротяге. Компания будет расширять и линейку газового транспорта.
«Мы всегда конкурируем с российскими компаниями на российском рынке с точки зрения представления этой тематики», — сказал гендиректор.