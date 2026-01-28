Автомобиль года назван в Беларуси

В Беларуси определился автомобиль года по числу продаж, сообщает БелТА.
Так, по итогам конкурса «Автомобиль года» такой статус в Беларуси получил кроссовер Belgee X50. В 2025 году продали 11 тысяч 380 авто этой модели. В итоге кроссовером было занято 15,2% от всего рынка новых авто в республике.
В других номинациях новых авто в стране победили «Зикр 7Х», «Ауди Q8» и «Джили ЕХ5» за лучший дизайн. Самыми популярными среди седанов были названы «БЕЛДЖИ S50», «Лада Веста» и «Лада Гранта».
В топ-3 самых популярных SUV или спортивно-утилитарных авто вошли: кроссоверы «БЕЛДЖИ» Х50 и Х70, а также «Войя Фри».
В номинации авто года в «Промагролизинге» победил вновь «БЕЛДЖИ Х50».
Отмечается, что победители были выбраны, основываясь из данных продаж и экспертных голосов.
