Прямые рейсы из Алматы в Шанхай запускает Air Astana

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Авиакомпания Air Astana запускает рейсы в Шанхай, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.
«С 29 марта текущего года авиакомпания Air Astana приступает к выполнению регулярных рейсов по направлению Алматы — Шанхай», — говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье).
«Общее количество рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится с 81 до 84 в неделю», — добавили в ведомстве.
В авиакомпании заявили о запуске продажи билетов.
«Открытие нового маршрута расширяет присутствие Air Astana в Китае — в дополнение к действующим рейсам в Пекин, Гуанчжоу, Урумчи и Санья — и создаёт дополнительные возможности для деловых и туристических поездок между Казахстаном и одним из крупнейших мегаполисов Азии», — отмечается в сообщении.
По данным компании, вылет из Алматы рейсом K C281 запланирован по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:10 с прибытием в Шанхай в 04:25 на следующие сутки.
Обратный рейс KC 282 будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Шанхая в 05:40 и прибытием в Алматы в 10:15.
Рейсы, добавили в авиакомпании, будут осуществлять на современных узкофюзеляжных лайнерах Airbus A321LR. Продолжительность полета туда — 6 часов и 15 минут, обратно — 7 часов и 35 минут.