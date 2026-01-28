Прямые рейсы из Алматы в Шанхай запускает Air Astana

«Открытие нового маршрута расширяет присутствие Air Astana в Китае — в дополнение к действующим рейсам в Пекин, Гуанчжоу, Урумчи и Санья — и создаёт дополнительные возможности для деловых и туристических поездок между Казахстаном и одним из крупнейших мегаполисов Азии», — отмечается в сообщении.