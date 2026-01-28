Ричмонд
Прямые рейсы из Алматы в Шанхай запускает Air Astana

Общее количество рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится с 81 до 84 в неделю.

Источник: Пресс-служба АО "Самрук-Казына"

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Авиакомпания Air Astana запускает рейсы в Шанхай, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

«С 29 марта текущего года авиакомпания Air Astana приступает к выполнению регулярных рейсов по направлению Алматы — Шанхай», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье).

«Общее количество рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится с 81 до 84 в неделю», — добавили в ведомстве.

В авиакомпании заявили о запуске продажи билетов.

«Открытие нового маршрута расширяет присутствие Air Astana в Китае — в дополнение к действующим рейсам в Пекин, Гуанчжоу, Урумчи и Санья — и создаёт дополнительные возможности для деловых и туристических поездок между Казахстаном и одним из крупнейших мегаполисов Азии», — отмечается в сообщении.

По данным компании, вылет из Алматы рейсом K C281 запланирован по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:10 с прибытием в Шанхай в 04:25 на следующие сутки.

Обратный рейс KC 282 будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Шанхая в 05:40 и прибытием в Алматы в 10:15.

Рейсы, добавили в авиакомпании, будут осуществлять на современных узкофюзеляжных лайнерах Airbus A321LR. Продолжительность полета туда — 6 часов и 15 минут, обратно — 7 часов и 35 минут.