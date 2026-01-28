Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАЗ сказал, от каких автобусов полностью откажется с 2027 года

МАЗ откажется от производства определенных автобусов с 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, от каких автобусов МАЗ полностью откажется с 2027 года, пишет БелТА.

На предприятии сообщили, что на новом производственном корпусе автобусного завода до 2027 года будут параллельно выпускать автобусы второго и третьего поколений. Однако затем от производства определенных автобусов откажется. Так как с 2027 года МАЗ полностью перейдет на производство автобусов третьего поколения.

Это осуществляется благодаря переходу предприятия на инновационную платформу для производства пассажирской техники: газовой, дизельной, электрической, троллейбусы, автобусы.

Кстати, 28 января Минский автозавод посетил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Между тем автомобиль года назван в Беларуси.

Еще эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки.

И мы писали, что ЖКХ перешло на круглосуточную работу из-за непогоды в Беларуси. Еще в Беларуси некоторые регионы не подвозят детей в школу из-за непогоды, но не отменяют занятия.