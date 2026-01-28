МАЗ сказал, от каких автобусов полностью откажется с 2027 года

Стало известно, от каких автобусов МАЗ полностью откажется с 2027 года, пишет БелТА.
На предприятии сообщили, что на новом производственном корпусе автобусного завода до 2027 года будут параллельно выпускать автобусы второго и третьего поколений. Однако затем от производства определенных автобусов откажется. Так как с 2027 года МАЗ полностью перейдет на производство автобусов третьего поколения.
Это осуществляется благодаря переходу предприятия на инновационную платформу для производства пассажирской техники: газовой, дизельной, электрической, троллейбусы, автобусы.
Кстати, 28 января Минский автозавод посетил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
