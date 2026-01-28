МАЗ сказал, от каких автобусов полностью откажется с 2027 года

На предприятии сообщили, что на новом производственном корпусе автобусного завода до 2027 года будут параллельно выпускать автобусы второго и третьего поколений. Однако затем от производства определенных автобусов откажется. Так как с 2027 года МАЗ полностью перейдет на производство автобусов третьего поколения.