Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сроки оплаты ЖКХ изменятся в Ленобласти с 1 марта

С марта 2026 года жители Ленобласти будут получать счета за коммунальные услуги пятого числа каждого месяца, а не первого, как происходило ранее.

Источник: РИА "Новости"

Срок оплаты сохраняется неизменным — до 15 числа. Эта мера принята для уменьшения количества просрочек по оплате ЖКУ, сообщает ЛенТВ24.

Переход на новую систему позволит жителям региона оплачивать коммунальные платежи без спешки, ведь зарплаты большинству поступают не ранее 10 числа. Данная инициатива призвана упростить процедуру расчета с поставщиками коммунальных услуг.

Единый расчетный центр Ленинградской области рекомендует пользователям пользоваться личным кабинетом на сайте или мобильном приложении для оперативного получения счетов, внесения платежей и ознакомления с состоянием своего лицевого счёта.