На продолжение реставрации Дома офицеров в Воронеже выделяют 300 млн рублей

В октябре 2025 года контракт на реставрацию Дома офицеров заключили с московским ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко. Компания получила его по начальной цене в 210 млн руб., до этого она разрабатывала проект работ за 61,1 млн. По условиям контракта, их нужно завершить до 30 декабря 2027 года.