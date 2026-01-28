Когда снизят тарифы на газ в Молдове: ответ НАРЭ

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. В Национальном агентстве по регламентированию энергетики (НАРЭ) ответили на требования депутатов «Нашей партии» понизить тарифы на природный газ с перерасчетом с 1 января.
Глава НАРЭ заявил, что ретроактивное снижение тарифа на газ некорректно по отношению к поставщику.
«Юридически это неправильно. Это означает, что сейчас Energocom должен взять 830 000 счетов — ведь у нас 830 000 потребителей — и пересчитать их. С технической точки зрения это невыполнимая задача», — заявил Алексей Таран.
Потому что ретроактивным может быть только повышение тарифа, но не его снижение.
Также в НАРЭ назвали требования отдельных политиков ускорить определенные процедуры, исключительно декларативны, ввиду того, что агентство уже проинформировало общественность о намерении в срочном порядке рассмотреть запросы компании Energocom о пересмотрении тарифа на газ.
Ранее министр энергетики Дорин Жунгиету отметил, что снижение тарифа может составить от одного до двух леев.
«Мы ожидаем, что это решение будет корректным. Сейчас сложно сказать, на сколько снизятся тарифы — на один лей или на два. Это станет ясно после того, как НАРЭ проверит расчеты, представленные Energocom», — заявил Жунгиету.
Напомним, 27 января НАРЭ снизило базовые издержки, представленные компанией «Энергоком» на 2026 год, — показатели, учитываемые при установлении цен на газ для потребителей. В частности, НАРЭ приняло базовые издержки в размере 73,3 млн леев, что примерно на 41 млн леев меньше первоначально запрошенной компанией «Энергоком» суммы, которая составляла приблизительно 114 млн леев.