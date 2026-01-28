Генпрокуратура потребовала передать завод «Новоросцемент» в собственность РФ

Генпрокуратура России может изъять цементный завод «Новоросцемент» в пользу государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск замгенпрокурора Игоря Ткачева.
Как стало известно прокурорам, бизнесмен Лев Кветной — гражданин Израиля и Кипра, а не России. Он незаконно владеет заводом и нелегально вывел средства из страны. Более того, Генпрокуратура установила, что Кветной установил иностранный контроль над заводом «Новоросцемент» без уведомления ФАС и согласования с правительственной комиссией.
«Новоросцемент» — крупнейший производитель цемента в России, обеспечивающий потребности строительных комплексов ЮФО и СКФО. Стоимость его активов превышает 45 млрд руб., ежегодный доход — 46 млрд руб.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Генпрокуратура передала в собственность государства 15 предприятий ВПК.