Генпрокуратура потребовала передать завод «Новоросцемент» в собственность РФ

Как стало известно прокурорам, бизнесмен Лев Кветной — гражданин Израиля и Кипра, а не России. Он незаконно владеет заводом и нелегально вывел средства из страны. Более того, Генпрокуратура установила, что Кветной установил иностранный контроль над заводом «Новоросцемент» без уведомления ФАС и согласования с правительственной комиссией.