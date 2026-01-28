Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма

«Во многих общежитиях изоляция между этажами или отсутствует, как выяснилось, или уже пришла в негодность, наблюдаются многочисленные протечки и так далее. Со стороны студентов основные нарекания именно по санитарному состоянию этих помещений. Поэтому в первую очередь обратим внимание на это. Будем направлять и силы, и средства именно туда. Я уже дал необходимые поручения», — сказал Курьянов.