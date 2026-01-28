Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма

На днях глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в текущем 2026 году планируется модернизация материально-технической базы общежитий и учебных помещений Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Часть средств на эти цели, по словам Аксенова, поступит из федерального бюджета, и еще около 200 миллионов рублей направит республика от реализации ранее национализированного имущества.
По словам Курьянова, первым, на что направят средства из крымского бюджета, станут общежития КФУ, давно требующие ремонта.
«Последние ремонты, за исключением двух общежитий в мединституте и общежития на Беспалова, 45, где капитальный ремонт проводился в течение последних 5−6 лет, во всех остальных какие-то ремонты в лучшем случае делались в середине 2000-х. А в основном студенты, кто получал комнату и поселялся, своими силами делали», — рассказал гость эфира.
Первоочередного внимания при этом, по его словам, потребуют санузлы и душевые помещения.
«Во многих общежитиях изоляция между этажами или отсутствует, как выяснилось, или уже пришла в негодность, наблюдаются многочисленные протечки и так далее. Со стороны студентов основные нарекания именно по санитарному состоянию этих помещений. Поэтому в первую очередь обратим внимание на это. Будем направлять и силы, и средства именно туда. Я уже дал необходимые поручения», — сказал Курьянов.
По его словам, уже до конца текущей недели должны быть проведены основные расчеты, согласно которым станет ясно, какие объемы закупок нужны и что именно потребуются.
«Поэтому, думаю, в течение ближайших, наверное, двух недель у нас будет полная картина, и тогда мы сможем уже приступить оперативно к закупке и начинать ремонт», — отметил Курьянов.
Аналогичную работу намерены провести и в ряде учебных корпусов, добавил он.
«Проблем много. Вся материальная база, за исключением новых строящихся корпусов, — это не просто прошлый век. Самое молодое здание 1992-го года ввода в эксплуатацию. Все остальное — 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого века. У нас есть здание, которое относится и к началу ХХ века, и к 20-м годам 19-го века. Поэтому, конечно, ситуация… непростая», — рассказал собеседник.
По его словам, часть выделенных крымской властью средств будет потрачена на замену окон в ветхих учебных зданиях.
«С Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, глава РК — ред.) мы этот вопрос обсуждали… Потому что самое плачевное состояние у нас в нескольких учебных корпусах и постоянные жалобы от студентов и преподавателей. Окна старые. И даже там, где их замена производилась 25 лет назад, они деревянные и за эти годы, естественно, тоже начали приходить негодность», — сказал Курьянов.
По его словам, все перечисленное — это самые необходимые вещи, которые нужно сделать, рационально используя деньги, которые выделяет университету глава республики.
«И будем делать все необходимое, чтобы к новому учебному году все эти работы были завершены и наши первокурсники, и те, кто сегодня учится, и те, кто сегодня работает в университете, почувствовали заботу республики о коллективе. Это наша главная задача, которую мы должны здесь решать», — подытожил руководитель университета.